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Жильё в Сосновый Бор, Россия

2 объекта найдено
Дом в Сосновый Бор, Россия
Дом
Сосновый Бор, Россия
Площадь 143 м²
Арт. 48729387 Если вы искали качественный, стильный и полностью готовый дом в живописном…
€199,278
в месяц
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Дом в Сосновый Бор, Россия
Дом
Сосновый Бор, Россия
Площадь 143 м²
Арт. 47721119 Если вы искали качественный, стильный и полностью готовый дом со всей обстано…
€231,121
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
МИР КВАРТИР
Языки общения: Русский
Realting.com
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