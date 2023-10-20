Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Россия
  4. Solovevskiy selsovet
  5. Дома

Дома в Solovevskiy selsovet, Россия

1 объект найдено
Дом в Solovevskiy selsovet, Россия
Дом
Solovevskiy selsovet, Россия
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается дом с земельным участком в Княгининском районе д. Большая Андреевка. В тихом месте…
€23,416

Параметры недвижимости в Solovevskiy selsovet, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти