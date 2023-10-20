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Дома в район Солнцево, Россия

1 объект найдено
Дом 8 комнат с мебелью, с интернетом, с сауной в Москва, Россия
Дом 8 комнат с мебелью, с интернетом, с сауной
Москва, Россия
Комнаты 8
Площадь 478 м²
Количество этажей 4
Код объекта в БД Агентства: 225-904, Киевское шоссе, 5 км от МКАД, Картмазово к/п (Картмазов…
€484,680

Параметры недвижимости в район Солнцево, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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