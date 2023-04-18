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Купить квартира-студия в городской округ Солнечногорск, Россия

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1 объект найдено
Студия 1 комнатав Алабушево, Россия
Студия 1 комната
Алабушево, Россия
1 Количество комнат 67 м²
€ 87,364
Жилой квартал от ДСК-1 с продуманными функциональными планировками, развитой инфраструктурой…

Параметры недвижимости в городской округ Солнечногорск, Россия

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