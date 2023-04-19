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Купить вилла в Сокольский городской округ, Россия

Вилла В архив
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1 объект найдено
Виллав Сокольский городской округ, Россия
Вилла
Сокольский городской округ, Россия
120 м² Количество этажей 1
€ 110,831
Предлагаем к продаже коттедж 120м2, земля ИЖС 12 соток, дом мебелированный готов к проживани…

Параметры недвижимости в Сокольский городской округ, Россия

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