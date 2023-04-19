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Купить недвижимость в Сокольский городской округ, Россия

Сокольское
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2 объекта найдено
Виллав Сокольский городской округ, Россия
Вилла
Сокольский городской округ, Россия
120 м² Количество этажей 1
€ 110,831
Предлагаем к продаже коттедж 120м2, земля ИЖС 12 соток, дом мебелированный готов к проживани…
Квартирав Сокольское, Россия
Квартира
Сокольское, Россия
43 м² 3/3 Этаж
€ 13,367
новый дом, хорошее состояние, рядом школа, д/с, ФОК

Параметры недвижимости в Сокольский городской округ, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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