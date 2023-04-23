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Жильё в Сокольское, Россия

1 объект найдено
Квартира в Сокольское, Россия
Квартира
Сокольское, Россия
43 м² 3/3 Этаж
€ 13,277
новый дом, хорошее состояние, рядом школа, д/с, ФОК
Realting.com
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