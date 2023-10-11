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Квартиры-студии в район Соколиная Гора, Россия

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1 объект найдено
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Москва, Россия
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Москва, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 4/6
Клубный дом Модернист - апартаменты бизнес-класса с дизайнерской отделкой под ключ. К про…
€133,411

Параметры недвижимости в район Соколиная Гора, Россия

недорогая
элитная
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