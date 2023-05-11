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Жильё с видом на море в Сочи, Россия

11 объектов найдено
Квартира в Сочи, Россия
Квартира
Сочи, Россия
Площадь 72 м²
Этаж 3/8
€ 104,090
Продается апартамент в самом центре п. Лазаревское, до моря 200м. В минуте ходьбы Аквапарк, …
Квартира 2 комнаты в Сочи, Россия
Квартира 2 комнаты
Сочи, Россия
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Этаж 8/13
€ 154,340
СТАТУС - КВАРТИРА, возможна любая ипотека. Распланирована: кухня-гостиная, спальня, гардероб…
Квартира 3 комнаты в Сочи, Россия
Квартира 3 комнаты
Сочи, Россия
Комнаты 3
Площадь 76 м²
Этаж 8/12
€ 163,912
Стоимость действительна только до конца января!!! Квартира с косметическим ремонтом. Из окон…
Дом в Сочи, Россия
Дом
Сочи, Россия
Площадь 300 м²
€ 1,316,080
Ультрасовременная вилла рядом с поселком премиум-класса "Горки-11" с панорамным ви…
Дом в Сочи, Россия
Дом
Сочи, Россия
Площадь 300 м²
€ 2,033,942
Ультрасовременная вилла рядом с поселком премиум-класса "Горки-11" с панорамным ви…
Дом в Сочи, Россия
Дом
Сочи, Россия
Площадь 714 м²
€ 3,529,487
Вашему вниманию предлагаю поистине уникальный проект, аналогов которого нет на территории Че…
Коттедж в Сочи, Россия
Коттедж
Сочи, Россия
Площадь 500 м²
€ 1,435,724
В продаже элитный коттедж , построенного в стиле хай-тек. Коттедж бережно вписан в окружающи…
Квартира 6 комнат в Сочи, Россия
Квартира 6 комнат
Сочи, Россия
Комнаты 6
Площадь 600 м²
Этаж 6/6
€ 1,316,080
Продается 2-х уровневый пентхаус премиум класса общей площадью 600 кв.м. в микрорайоне Бытха…
Квартира 3 комнаты в Сочи, Россия
Квартира 3 комнаты
Сочи, Россия
Комнаты 3
Площадь 123 м²
Этаж 17/21
€ 780,675
Продается трехкомнатная квартира на девятнадцатом жилищного комплекса элит-класса! Комплекс…
Квартира 2 комнаты в Сочи, Россия
Квартира 2 комнаты
Сочи, Россия
Комнаты 2
Площадь 44 м²
Этаж 3/8
€ 107,679
Квартира с ремонтом и мебелью. Комнаты изолированы. Кухня проходная. Открытый вид на море. П…
Квартира 3 комнаты в Сочи, Россия
Квартира 3 комнаты
Сочи, Россия
Комнаты 3
Площадь 220 м²
Этаж 6/7
€ 287,145
Отличная квартира в доме с лифтом и охраной. Инфраструктура района развита. В квартире выпол…

Параметры недвижимости в Сочи, Россия

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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