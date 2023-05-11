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Россия
Южный федеральный округ
городской округ Сочи
Сочи
Жильё с видом на горы в Сочи, Россия
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6 объектов найдено
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Квартира 2 комнаты
Сочи, Россия
2
77 м²
5/7
€ 126,822
2-х комнатная видовая квартира с широкими панорамными окнами. Вид на горы. Кухня 14,1 кв м …
Квартира 1 комната
Сочи, Россия
1
29 м²
16/16
€ 94,518
На срочной продаже квартира в ЖК Босфор. Класс застройки - комфорт. Дома расположены в посел…
Квартира 1 комната
Сочи, Россия
1
46 м²
3/5
€ 70,590
Апартаменты в центральном Сочи - район Макаренко. В шаговой доступности вся инфраструктура р…
Дом
Сочи, Россия
297 м²
€ 1,495,546
Предлагается к покупке отличный коттедж в самом лучшем районе города Сочи-Мацесте. На участ…
Дом
Сочи, Россия
340 м²
€ 1,615,189
Предлагается к покупке отличный коттедж в самом лучшем районе города Сочи-Мацесте. На участ…
Квартира 1 комната
Сочи, Россия
1
29 м²
17/17
€ 101,697
На срочной продаже квартира в ЖК Босфор. Класс застройки - комфорт. Дома расположены в посел…
Параметры недвижимости в Сочи, Россия
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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