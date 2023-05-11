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Дома с видом на море в Сочи, Россия

4 объекта найдено
Дом в Сочи, Россия
Дом
Сочи, Россия
Площадь 300 м²
€ 1,316,080
Ультрасовременная вилла рядом с поселком премиум-класса "Горки-11" с панорамным ви…
Дом в Сочи, Россия
Дом
Сочи, Россия
Площадь 300 м²
€ 2,033,942
Ультрасовременная вилла рядом с поселком премиум-класса "Горки-11" с панорамным ви…
Дом в Сочи, Россия
Дом
Сочи, Россия
Площадь 714 м²
€ 3,529,487
Вашему вниманию предлагаю поистине уникальный проект, аналогов которого нет на территории Че…
Коттедж в Сочи, Россия
Коттедж
Сочи, Россия
Площадь 500 м²
€ 1,435,724
В продаже элитный коттедж , построенного в стиле хай-тек. Коттедж бережно вписан в окружающи…

Параметры недвижимости в Сочи, Россия

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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