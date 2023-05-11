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Дома с видом на горы в Сочи, Россия

2 объекта найдено
Дом в Сочи, Россия
Дом
Сочи, Россия
Площадь 297 м²
€ 1,495,546
Предлагается к покупке отличный коттедж в самом лучшем районе города Сочи-Мацесте. На участ…
Дом в Сочи, Россия
Дом
Сочи, Россия
Площадь 340 м²
€ 1,615,189
Предлагается к покупке отличный коттедж в самом лучшем районе города Сочи-Мацесте. На участ…

Параметры недвижимости в Сочи, Россия

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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