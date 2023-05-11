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Коттеджи с видом на море в Сочи, Россия

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1 объект найдено
Коттедж в Сочи, Россия
Коттедж
Сочи, Россия
Площадь 500 м²
€ 1,435,724
В продаже элитный коттедж , построенного в стиле хай-тек. Коттедж бережно вписан в окружающи…

Параметры недвижимости в Сочи, Россия

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
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