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Квартиры с видом на море в Сочи, Россия
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7 объектов найдено
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Квартира
Сочи, Россия
72 м²
3/8
€ 104,090
Продается апартамент в самом центре п. Лазаревское, до моря 200м. В минуте ходьбы Аквапарк, …
Квартира 2 комнаты
Сочи, Россия
2
45 м²
8/13
€ 154,340
СТАТУС - КВАРТИРА, возможна любая ипотека. Распланирована: кухня-гостиная, спальня, гардероб…
Квартира 3 комнаты
Сочи, Россия
3
76 м²
8/12
€ 163,912
Стоимость действительна только до конца января!!! Квартира с косметическим ремонтом. Из окон…
Квартира 6 комнат
Сочи, Россия
6
600 м²
6/6
€ 1,316,080
Продается 2-х уровневый пентхаус премиум класса общей площадью 600 кв.м. в микрорайоне Бытха…
Квартира 3 комнаты
Сочи, Россия
3
123 м²
17/21
€ 780,675
Продается трехкомнатная квартира на девятнадцатом жилищного комплекса элит-класса! Комплекс…
Квартира 2 комнаты
Сочи, Россия
2
44 м²
3/8
€ 107,679
Квартира с ремонтом и мебелью. Комнаты изолированы. Кухня проходная. Открытый вид на море. П…
Квартира 3 комнаты
Сочи, Россия
3
220 м²
6/7
€ 287,145
Отличная квартира в доме с лифтом и охраной. Инфраструктура района развита. В квартире выпол…
Параметры недвижимости в Сочи, Россия
с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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