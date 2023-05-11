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Квартиры с видом на горы в Сочи, Россия

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4 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Сочи, Россия
Квартира 2 комнаты
Сочи, Россия
Комнаты 2
Площадь 77 м²
Этаж 5/7
€ 126,822
2-х комнатная видовая квартира с широкими панорамными окнами. Вид на горы. Кухня 14,1 кв м …
Квартира 1 комната в Сочи, Россия
Квартира 1 комната
Сочи, Россия
Комнаты 1
Площадь 29 м²
Этаж 16/16
€ 94,518
На срочной продаже квартира в ЖК Босфор. Класс застройки - комфорт. Дома расположены в посел…
Квартира 1 комната в Сочи, Россия
Квартира 1 комната
Сочи, Россия
Комнаты 1
Площадь 46 м²
Этаж 3/5
€ 70,590
Апартаменты в центральном Сочи - район Макаренко. В шаговой доступности вся инфраструктура р…
Квартира 1 комната в Сочи, Россия
Квартира 1 комната
Сочи, Россия
Комнаты 1
Площадь 29 м²
Этаж 17/17
€ 101,697
На срочной продаже квартира в ЖК Босфор. Класс застройки - комфорт. Дома расположены в посел…

Параметры недвижимости в Сочи, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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