Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Россия
  4. Smolkovskiy selsovet
  5. Дома

Дома в Smolkovskiy selsovet, Россия

1 объект найдено
Дом в Smolkovskiy selsovet, Россия
Дом
Smolkovskiy selsovet, Россия
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продаётся одноэтажный дом 80 кв.м. Материал стен - бревно. 3 комнаты. К дому пристроен бреве…
€17,621
в месяц
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Smolkovskiy selsovet, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти