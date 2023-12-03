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Квартиры в Smolkovskiy selsovet, Россия

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2 объекта найдено
Квартира в Smolki, Россия
Квартира
Smolki, Россия
Площадь 51 м²
Этаж 2/3
Продам 2к.кв в Смольках. 2/3. 51/34.7/6.  Комнаты изолированные, с/у раздельный, лоджия. Н…
€21,145
в месяц
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Квартира в Smolki, Россия
Квартира
Smolki, Россия
Площадь 51 м²
Этаж 2/3
Продам большую 2к.кв. 2/3. 51/34/6. Комнаты изолированные, с/у раздельный, 2 балкона, стены …
€25,173
в месяц
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Параметры недвижимости в Smolkovskiy selsovet, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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