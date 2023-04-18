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Купить дом в Славский городской округ, Россия

1 объект найдено
Дом 2 комнатыв п. Большаково, Россия
Дом 2 комнаты
п. Большаково, Россия
2 Количество комнат Количество этажей 2
€ 50,206
Продается дачный участок с уютным домиком и свежепостроенной баней. Участок ровный, сухой с …

Параметры недвижимости в Славский городской округ, Россия

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