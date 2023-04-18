Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Северо-Западный федеральный округ
  4. Славский городской округ
  5. Квартиры

Купить квартиру в Славский городской округ, Россия

Квартира В архив
Очистить
2 объекта найдено
Квартира 2 комнатыв п. Большаково, Россия
Квартира 2 комнаты
п. Большаково, Россия
2 Количество комнат 1/5 Этаж
€ 40,165
Продажа двухкомнатной квартиры в самом центре города, на первом высоком этаже пятиэтажного к…
Квартира 2 комнатыв п. Большаково, Россия
Квартира 2 комнаты
п. Большаково, Россия
2 Количество комнат 5/6 Этаж
€ 104,874
Дoм сдaн! Гoсподдeржка! Продаeтся квaртиpа с кaчественным рeмoнтoм в нoвoм жилом доме кoмфоp…

Параметры недвижимости в Славский городской округ, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти