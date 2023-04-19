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Купить квартиру в Сланцевский район, Россия

Сланцевское городское поселение
1
Сланцы
1
Квартира В архив
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1 объект найдено
Квартира 2 комнатыв Большие Поля, Россия
Квартира 2 комнаты
Большие Поля, Россия
2 Количество комнат 49 м² 5/5 Этаж
€ 27,290
Продам 2-х комнатгую квартиру в г. Сланцы, Ленинградской области. Отличная инфраструктура, …

Параметры недвижимости в Сланцевский район, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
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