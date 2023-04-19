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Купить недвижимость в Сиверский, Россия

2 объекта найдено
Дом 7 комнатв Сиверский, Россия
Дом 7 комнат
Сиверский, Россия
7 Количество комнат 99 ванных комнат 160 м² 1/2 Этаж
€ 83,486
Продается участок с домом в центре п. Сиверский. Дом подходит как для постоянного прожива…
Домв Сиверский, Россия
Дом
Сиверский, Россия
327 м²
€ 181,563
Арт. 23721393 Благоустроенный дом для постоянного проживания с участком 18 соток (ИЖС) в 7…
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