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Дома в Siverskoe gorodskoe poselenie, Россия

Сиверский
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4 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Starosiverskaya, Россия
Дом 3 комнаты
Starosiverskaya, Россия
3 Количество комнат 74 м² 1/2 Этаж
€ 42,044
В Сиверском пгт в деревне Старосиверская на ул.Кезевская дорога продается дом(сруб) с участ…
Дом 7 комнат в Сиверский, Россия
Дом 7 комнат
Сиверский, Россия
7 Количество комнат 99 ванных комнат 160 м² 1/2 Этаж
€ 82,927
Продается участок с домом в центре п. Сиверский. Дом подходит как для постоянного прожива…
Дом 2 комнаты в Siverskoe gorodskoe poselenie, Россия
Дом 2 комнаты
Siverskoe gorodskoe poselenie, Россия
2 Количество комнат 91 ванных комнат 54 м² 1/2 Этаж
€ 38,725
К продаже предлагается дача в одном из самых живописных и уютных уголков Гатчинского райо…
Дом в Сиверский, Россия
Дом
Сиверский, Россия
327 м²
€ 180,348
Арт. 23721393 Благоустроенный дом для постоянного проживания с участком 18 соток (ИЖС) в 7…

Параметры недвижимости в Siverskoe gorodskoe poselenie, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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