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Купить коттедж в Сибирский федеральный округ, Россия

Красноярский край
2
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2 объекта найдено
Коттеджв Эвенкийский район, Россия
Коттедж
Эвенкийский район, Россия
2 615 м² 2 Этаж
Цена по запросу
Продается уютный, светлый и комфортный дом в Энгельсе (пос. Прибрежный). Оригинальные и уд…
Коттеджв Эвенкийский район, Россия
Коттедж
Эвенкийский район, Россия
250 м² 2 Этаж
Цена по запросу
Продается новый 2-х этажный кирпичный дом, плюс мансарда, в 50 км от Саратова в живописном м…

Параметры недвижимости в Сибирский федеральный округ, Россия

с видом на море
недорогая
элитное
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