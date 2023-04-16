Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Сибирский федеральный округ

Купить недвижимость в Сибирский федеральный округ, Россия

Красноярский край
2
Гурьевск
1
Кемеровская область
1
3 объекта найдено
Квартира 1 комнатав Гурьевск, Россия
Квартира 1 комната
Гурьевск, Россия
1 Количество комнат 1/5 Этаж
€ 36,448
Предлагаю к продаже 1 комнатную квартиру в центре г .Гурьевска, в новом доме, серый ключ. Ав…
Коттеджв Эвенкийский район, Россия
Коттедж
Эвенкийский район, Россия
2 615 м² 2 Этаж
Цена по запросу
Продается уютный, светлый и комфортный дом в Энгельсе (пос. Прибрежный). Оригинальные и уд…
Коттеджв Эвенкийский район, Россия
Коттедж
Эвенкийский район, Россия
250 м² 2 Этаж
Цена по запросу
Продается новый 2-х этажный кирпичный дом, плюс мансарда, в 50 км от Саратова в живописном м…

Параметры недвижимости в Сибирский федеральный округ, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти