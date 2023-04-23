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Жильё в городской округ Щёлково, Россия

1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Оболдино, Россия
Квартира 2 комнаты
Оболдино, Россия
2 Количество комнат 58 м² 9/17 Этаж
€ 121,707
Продам двухкомнатную квартиру, Распашонка, в новом доме категории А+ наивысший. Подъезд на …

Параметры недвижимости в городской округ Щёлково, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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