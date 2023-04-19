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Купить квартиру в Щербинка, Россия

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2 объекта найдено
Квартира 1 комнатав Щербинка, Россия
Квартира 1 комната
Щербинка, Россия
1 Количество комнат 57 м² Количество этажей 12
€ 99,417
Продается просторная 1 комнатная квартира с практичной  планировкой в ЖК «Остафьево». Соврем…
Квартира 2 комнатыв Щербинка, Россия
Квартира 2 комнаты
Щербинка, Россия
2 Количество комнат 55 м² Количество этажей 13
€ 106,973
Продается просторная 2х комнатная квартира с практичной  планировкой в ЖК «Остафьево». Совре…
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