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Квартиры в городской округ Шатура, Россия

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Параметры недвижимости в городской округ Шатура, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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