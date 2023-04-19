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Купить недвижимость в городской округ Шатура, Россия

1 объект найдено
Дом 2 комнатыв Шатурторф, Россия
Дом 2 комнаты
Шатурторф, Россия
2 Количество комнат 92 м² Количество этажей 12
€ 284,052
Шикарная видовая евро трёшка! Планировка правильная, огромная кухня-гостиная 36 кв. м и тёп…

Параметры недвижимости в городской округ Шатура, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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