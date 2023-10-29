Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Россия
  4. Шатки
  5. Дома

Дома в Шатки, Россия

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 комнаты в поселение Сосенское, Россия
Квартира 2 комнаты
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 4/12
€148,981
Квартира в okrug Smolninskoe, Россия
Квартира
okrug Smolninskoe, Россия
Площадь 102 м²
Арт. 36727924 В продаже новый объект в ЖК СМОЛЬНЫЙ ПАРК (2-я очередь), ранее не представлен…
€542,322
Коттедж 3 комнаты с Онлайн-показ, возможен торг в Светлые Горы, Россия
Коттедж 3 комнаты с Онлайн-показ, возможен торг
Светлые Горы, Россия
Комнаты 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Прямая продажа от застройщика! Продаётся коттедж площадью 200 кв.м. на участке 7 соток в кам…
€294,866
Квартира 2 комнаты в поселение Сосенское, Россия
Квартира 2 комнаты
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 2/14
€129,244
Квартира 1 комната в Москва, Россия
Квартира 1 комната
Москва, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 6/17
€122,026
Квартира 1 комната в поселение Сосенское, Россия
Квартира 1 комната
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
Этаж 16/18
€79,797
Квартира 1 комната в Москва, Россия
Квартира 1 комната
Москва, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 14/14
€85,646
Квартира в Невский район, Россия
Квартира
Невский район, Россия
Площадь 100 м²
Арт. 34472854 Квартира на 3 стороны с 7 большими окнами и лоджией в ЖК бизнес-класса! Подз…
€225,867
Квартира 2 комнаты в городской округ Сочи, Россия
Квартира 2 комнаты
городской округ Сочи, Россия
Комнаты 2
Площадь 43 м²
Этаж 1/5
Продаю четырехкомнатную квартиру в шаговой доступности до моря. Спланирована: три спальни, г…
€127,546
Квартира 2 комнаты с видом на море в Сочи, Россия
Квартира 2 комнаты с видом на море
Сочи, Россия
Комнаты 2
Площадь 44 м²
Этаж 3/8
Квартира с ремонтом и мебелью. Комнаты изолированы. Кухня проходная. Открытый вид на море. П…
€85,365
Квартира 3 комнаты в поселение Сосенское, Россия
Квартира 3 комнаты
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 19/21
€153,627
Студия 1 комната с парковка, с Онлайн-показ, возможен торг в Развилка, Россия
Студия 1 комната с парковка, с Онлайн-показ, возможен торг
Развилка, Россия
Комнаты 1
Площадь 27 м²
Этаж 16/16
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №1686 общей п…
€64,742
Realting.com
Перейти