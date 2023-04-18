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Купить недвижимость в Shapkinskiy selsovet, Россия

2 объекта найдено
Виллав Shapkinskiy selsovet, Россия
Вилла
Shapkinskiy selsovet, Россия
150 м² Количество этажей 2
€ 42,954
Продаю коттедж   Богородский район, деревня Выползово (34 км от Нижнего Новгорода). Материал…
Виллав Shapkinskiy selsovet, Россия
Вилла
Shapkinskiy selsovet, Россия
150 м² Количество этажей 2
€ 42,954
Продаю коттедж   Богородский район, деревня Выползово (34 км от Нижнего Новгорода). Материал…

Параметры недвижимости в Shapkinskiy selsovet, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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