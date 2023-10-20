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Жильё в городской округ Шахунья, Россия

1 объект найдено
Дом в Вахтан, Россия
Дом
Вахтан, Россия
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается деревянный дом в поселке Вахтан, городской округ Шахунья, Нижегородская область.Пл…
€16,474

Параметры недвижимости в городской округ Шахунья, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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