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Купить дом в Severnoe selskoe poselenie, Россия

1 объект найдено
Дом 4 комнатыв Skuratovskiy, Россия
Дом 4 комнаты
Skuratovskiy, Россия
4 Количество комнат 50 м² Количество этажей 1
€ 10,582
Дом жилой. Капитальной постройки с ремонтом, полностью пригодный для жилья. Газ.Вода.Канали…

Параметры недвижимости в Severnoe selskoe poselenie, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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