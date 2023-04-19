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Купить квартиру в Сестрорецк, Россия

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1 объект найдено
Квартира 3 комнатыв Сестрорецк, Россия
Квартира 3 комнаты
Сестрорецк, Россия
3 Количество комнат 68 м² 1/5 Этаж
€ 134,080
№24235 В продаже 3ккв в в Курортном районе Санкт-Петербурга. Квартира двухсторонняя, требует…
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