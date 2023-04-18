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Купить таунхаус в Сертоловское городское поселение, Россия

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1 объект найдено
Таунхаусв Сертоловское городское поселение, Россия
Таунхаус
Сертоловское городское поселение, Россия
647 м²
€ 1,327,664
Арт. 3337546 Качественный дом + гостевой дом и баня! Ландшафтный дизайн Дорогой наш пок…

Параметры недвижимости в Сертоловское городское поселение, Россия

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