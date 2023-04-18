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Купить дом в Сертоловское городское поселение, Россия

Сертолово
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4 объекта найдено
Домв Сертолово, Россия
Дом
Сертолово, Россия
330 м²
€ 496,479
Арт. 39300296 Уважаемый покупатель. Идеальное место для жизни и отдыха, в окружении лес…
Домв Западная Лица, Россия
Дом
Западная Лица, Россия
434 м²
€ 1,193,782
Арт. 25380320 Уважаемый покупатель! Эксклюзивное предложение на рынке загородной недвижим…
Домв Западная Лица, Россия
Дом
Западная Лица, Россия
400 м²
€ 1,204,827
Арт. 3360076 Домовладение со СПА комплексом в Белоострове в элитном КП "Западная Лица" "Пи…
Таунхаусв Сертоловское городское поселение, Россия
Таунхаус
Сертоловское городское поселение, Россия
647 м²
€ 1,327,664
Арт. 3337546 Качественный дом + гостевой дом и баня! Ландшафтный дизайн Дорогой наш пок…

Параметры недвижимости в Сертоловское городское поселение, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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