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Коттеджи в Сертоловское городское поселение, Россия

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 5 комнат с водоснабжением, с отоплением, с канализацией в Сертоловское городское поселение, Россия
Коттедж 5 комнат с водоснабжением, с отоплением, с канализацией
Сертоловское городское поселение, Россия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 332 м²
Этаж 1/2
Продается большой современный дом постройки 2018 года на участке 9,5 соток. Дом полностью …
€252,140

Параметры недвижимости в Сертоловское городское поселение, Россия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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