Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Северо-Западный федеральный округ
  4. Всеволожский район
  5. Сертоловское городское поселение
  6. Квартиры

Купить квартиру в Сертоловское городское поселение, Россия

Сертолово
1
Квартира В архив
Очистить
1 объект найдено
Квартирав Сертолово, Россия
Квартира
Сертолово, Россия
47 м²
€ 78,098
Арт. 41557782 Продается двухкомнатная квартира с великолепным дизайнерским ремонтом в прекр…

Параметры недвижимости в Сертоловское городское поселение, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти