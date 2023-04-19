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Купить недвижимость в Сертолово, Россия

2 объекта найдено
Квартирав Сертолово, Россия
Квартира
Сертолово, Россия
47 м²
€ 77,739
Арт. 41557782 Продается двухкомнатная квартира с великолепным дизайнерским ремонтом в прекр…
Домв Сертолово, Россия
Дом
Сертолово, Россия
330 м²
€ 494,196
Арт. 39300296 Уважаемый покупатель. Идеальное место для жизни и отдыха, в окружении лес…
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