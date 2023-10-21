Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Россия
  4. Сергиево-Посадский городской округ
  5. Дома

Дома в Сергиево-Посадский городской округ, Россия

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 3 комнаты в поселение Сосенское, Россия
Квартира 3 комнаты
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 11/16
€161,954
Квартира 3 комнаты с парковка, с Онлайн-показ, возможен торг в Развилка, Россия
Квартира 3 комнаты с парковка, с Онлайн-показ, возможен торг
Развилка, Россия
Комнаты 3
Площадь 103 м²
Этаж 15/16
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 3-к квартира №837 об…
€178,613
Квартира 3 комнаты в поселение Десёновское, Россия
Квартира 3 комнаты
поселение Десёновское, Россия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 14/15
€143,475
Дом в городской округ Сочи, Россия
Дом
городской округ Сочи, Россия
Площадь 47 м²
Дом деревянный, год постройки 2021. Первый этаж кухня гостиная, второй две комнаты. Дом нахо…
€87,710
Квартира 2 комнаты в поселение Сосенское, Россия
Квартира 2 комнаты
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 20/24
€125,277
Квартира 3 комнаты в Всеволожск, Россия
Квартира 3 комнаты
Всеволожск, Россия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 6/7
€83,278
Квартира 3 комнаты в поселение Десёновское, Россия
Квартира 3 комнаты
поселение Десёновское, Россия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 12/15
€111,832
Квартира 2 комнаты в поселение Сосенское, Россия
Квартира 2 комнаты
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 10/12
€155,333
Дом с подвалом в городской округ Сочи, Россия
Дом с подвалом
городской округ Сочи, Россия
Площадь 240 м²
Трехэтажный дом в Хостинском районе Сочи! Предлагаем замечательный капитальный дом для больш…
€316,329
Дом с двором в городской округ Сочи, Россия
Дом с двором
городской округ Сочи, Россия
Площадь 168 м²
Свой дом- это накопительный счет! Дом построен очень качественно, имеются поэтапные фото с…
€247,132
Дом в Колтуши, Россия
Дом
Колтуши, Россия
Площадь 600 м²
Арт. 52031303 К продаже предлагается лот из 8 кадастров в Колтушах: имущественный комплекс,…
€790,822
Квартира 2 комнаты в Всеволожск, Россия
Квартира 2 комнаты
Всеволожск, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 3/7
€51,272

Параметры недвижимости в Сергиево-Посадский городской округ, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти