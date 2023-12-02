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Дома в Сергачский район, Россия

2 объекта найдено
Дом в Andreevskiy selsovet, Россия
Дом
Andreevskiy selsovet, Россия
Площадь 36 м²
Количество этажей 1
Чистая продажа. Продается дом с земельным участком.  Газ на границе участка.  Отопление…
€6,541
в месяц
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в Сергач, Россия
Сергач, Россия
Площадь 76 м²
Количество этажей 1
В продаже часть дома в центре г. Сергач площадью 76,5 кв.м. на участке земли 14 соток. Все к…
€20,127
в месяц
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Параметры недвижимости в Сергачский район, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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