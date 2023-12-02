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Квартиры в Сергачский район, Россия

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1 объект найдено
Квартира в Сергач, Россия
Квартира
Сергач, Россия
Площадь 43 м²
Этаж 2/5
Продаю уютную квартиру. Комнаты смежные , балкон застеклен, окна во двор. Удобное местораспо…
€25,662
в месяц
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Параметры недвижимости в Сергачский район, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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