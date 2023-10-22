Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Россия
  4. Сергач
  5. Дома

Дома в Сергач, Россия

1 объект найдено
в Сергач, Россия
Сергач, Россия
Площадь 76 м²
Количество этажей 1
В продаже часть дома в центре г. Сергач площадью 76,5 кв.м. на участке земли 14 соток. Все к…
€19,771
Realting.com
Перейти