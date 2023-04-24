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Жильё в Сергач, Россия

1 объект найдено
в Сергач, Россия
Сергач, Россия
76 м² Количество этажей 1
€ 22,339
В продаже часть дома в центре г. Сергач площадью 76,5 кв.м. на участке земли 14 соток. Все к…
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