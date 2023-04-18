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Купить квартиру в Семёновский городской округ, Россия

Семёнов
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1 объект найдено
Квартирав Семёнов, Россия
Квартира
Семёнов, Россия
73 м² 2/2 Этаж
€ 21,086
Предлагаю к покупке двухкомнатную квартиру в городе Семенов, расположенную на втором этаже к…

Параметры недвижимости в Семёновский городской округ, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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