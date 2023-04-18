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Купить недвижимость в Семёновский городской округ, Россия

Семёнов
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3 объекта найдено
Домв Fundrikovo, Россия
Дом
Fundrikovo, Россия
65 м² Количество этажей 1
€ 2,231
В продаже дом 65 кв.м. на участке земли 6 соток в д. Фундриково Семеновского р-на Нижегородс…
Квартирав Семёнов, Россия
Квартира
Семёнов, Россия
73 м² 2/2 Этаж
€ 21,086
Предлагаю к покупке двухкомнатную квартиру в городе Семенов, расположенную на втором этаже к…
Домв Hahaly, Россия
Дом
Hahaly, Россия
50 м² Количество этажей 1
€ 6,694
Продаю дом в д. Хахалы, Семеновский район, Нижегородская область. Бревенчатый, одноэтажный, …

Параметры недвижимости в Семёновский городской округ, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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