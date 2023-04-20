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Купить недвижимость в selskoe poselenie Zavidovo, Россия

1 объект найдено
Домв Завидово, Россия
Дом
Завидово, Россия
40 м² Количество этажей 1
€ 15,647
Продается частный дом с земельным участком в с.Завидово, первая линия.Дом находится в 10 м о…

Параметры недвижимости в selskoe poselenie Zavidovo, Россия

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