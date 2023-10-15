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Дома в selskoe poselenie Selo Iste, Россия

1 объект найдено
Дом 6 комнат с мебелью, с интернетом, с водоснабжением в selskoe poselenie Selo Iste, Россия
Дом 6 комнат с мебелью, с интернетом, с водоснабжением
selskoe poselenie Selo Iste, Россия
Комнаты 6
Площадь 345 м²
Количество этажей 2
Код объекта в БД Агентства: 142-815, Калужское шоссе, 69 км от МКАД, Ковчег к/п (Воробьи). …
€730,232

Параметры недвижимости в selskoe poselenie Selo Iste, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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