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Дома в Selitbinskiy selsovet, Россия

1 объект найдено
Дом в Selitba, Россия
Дом
Selitba, Россия
200 м² Количество этажей 2
€ 22,018
Продаю дом в 24 км от р.п. Сосновское, село Селитьба. Площадь 200 м, участок-14.4 сотки. Мат…

Параметры недвижимости в Selitbinskiy selsovet, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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