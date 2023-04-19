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Купить недвижимость в Селезнёвское сельское поселение, Россия

1 объект найдено
Домв Большое Поле, Россия
Дом
Большое Поле, Россия
157 м²
€ 356,443
Арт. 32669696 Это золотой самородок в мире загородных домов!  Уникальная локация дома …

Параметры недвижимости в Селезнёвское сельское поселение, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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