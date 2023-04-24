Дом 2 комнаты Minulovo, Россия 2 Количество комнат 99 ванных комнат 30 м² 1/1 Этаж

€ 33,193

Продается участок с садовым домом 30 кв.м (реально больше) в СНТ «Лесное» в 45 минутах езды…