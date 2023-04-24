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Дома в Scheglovskoe selskoe poselenie, Россия

1 объект найдено
Дом 2 комнаты в Minulovo, Россия
Дом 2 комнаты
Minulovo, Россия
2 Количество комнат 99 ванных комнат 30 м² 1/1 Этаж
€ 33,193
Продается участок с садовым домом 30 кв.м (реально больше) в СНТ «Лесное» в 45 минутах езды…

Параметры недвижимости в Scheglovskoe selskoe poselenie, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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